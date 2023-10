IMDb 6.2 / 10 from 3,406 users

Diterbitkan 11 November 2021

Oleh LIN

I Am Zlatan (2021)

Coming-of-age story depicting Zlatan Ibrahimovic’s upbringing in a rough Swedish suburb. Born to Balkan immigrants, football was Zlatan’s release in a tough environment where his remarkable talent and self-reliance catapulted him against all odds to the top of international football playing for clubs like Ajax Amsterdam, Juventus, Inter, Milan, Barcelona, Paris Saint-Germain and Manchester United.

Jens Sjögren

Dominic Andersson Bajraktati, Granit Rushiti, Cedomir Glisovic, Merima Dizdarevic, Linda Haziri, Selma Mesanovic, Didrick Gillstedt, David S. Lindgren, Emmanuele Aita, Gijs Naber, Duccio Camerini, Helena Ellison, Arend Brandligt, Per Lasson, Allard Warnas, Matilda Limås, Zlatan Ibrahimović

tt10400028