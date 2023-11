IMDb 7.2 / 10 from 3,853 users

Diterbitkan 23 July 1957

Oleh mamat

Hell Drivers (1957)

An ex-con trying to go clean ends up working for a crooked trucking company swindling money.

Cy Endfield, Stanley Hosgood

Stanley Baker, Herbert Lom, Peggy Cummins, Patrick McGoohan, William Hartnell, Wilfrid Lawson, Sid James, Jill Ireland, Alfie Bass, Gordon Jackson, David McCallum, Sean Connery, Marjorie Rhodes, Vera Day, Marianne Stone, Wensley Pithey, Beatrice Varley, John Horsley, Ronald Clarke, George Murcell, Robin Bailey, Jerry Stovin, Marianne Stone

tt0051713