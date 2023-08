IMDb 6.4 / 10 from 105 users

¡He matado a mi marido! (2018)

A desperate woman accidentally murders her unfaithful husband the morning of a big party honoring his recent Pritzker Prize, now she must survive the pain of heartbreak and a night of celebration, without being found out.

Francisco Lupini Basagoiti

María Conchita Alonso, Fernanda Romero, Rafael de la Fuente, Gaby Espino, Assumpta Serna, Eduardo Yáñez, Alicia Machado, Nikita Bogolyubov, Marianne Bourg, Gabriela Vergara, Luis Ernesto Franco, Modesto Lacen, Valentina Latyna Plascencia, Edwin Kho, Guy Ecker

