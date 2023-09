IMDb 6.5 / 10 from 68 users

Haruka, Nostalgia (1993)

Ayase Shinsuke, a popular writer of a series of girl novels, visits Otaru, the town he grew up in. He meets a strange boy who calls himself by the author’s real name.

Nobuhiko Obayashi

Hiroshi Katsuno, Hikari Ishida, Youji Matsuda, Bengal, Toshinori Omi, Toshie Negishi, Ittoku Kishibe, Tōru Minegishi, Miyoko Akaza, Shirō Sano, Yumi Takigawa, Yuriko Ishida, Wakaba Irie, Mitsutoshi Ishigami, Takuzō Kawatani, Keiko Masuda, Eiko Nagashima, Kōen Okumura, Tomoka Shibayama, Hitoshi Ōmae

tt0104394