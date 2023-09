IMDb 7.4 / 10 from 24,396 users

Diterbitkan 09 August 2023

Oleh LIN

Gran Turismo (2023)

The ultimate wish-fulfillment tale of a teenage Gran Turismo player whose gaming skills won him a series of Nissan competitions to become an actual professional racecar driver.

Neill Blomkamp, James Bitonti, Martin Krauka, Dan Mansfield, Marcell Bajor

Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Djimon Hounsou, Darren Barnet, Maeve Courtier-Lilley, Geri Horner, Daniel Puig, Josha Stradowski, Thomas Kretschmann, Emelia Hartford, Pepe Barroso, Sang Heon Lee, Maximilian Mundt, Mariano González, Lindsay Pattison, Théo Christine, Nikhil Parmar, Richard Cambridge, Takehiro Hira, Niall McShea, Akie Kotabe, Sadao Ueda, Wai Wong, Jamie Kenna, Royce Cronin, Harki Bhambra, Joanne Heywood, Cavan Jones, Lloyd Meredith, Hannah Hornsby, Bence Bauer, Ciaran Joyce, John Carter, Niki Faulkner, Rina Saito, Peter Lundie, Andrea Vasiliou, Yoojin Lee, Matthew Hirsch, Jacques Jouffret, Eszter Zavaros, Daijiro Yoshihara, Maya Murofushi, Bianca Bardoe, Selin Cuhadaroglu, Hadia Tarek Mohamed Elsayed Sadek Ghaleb, Kal Sabir, Ayano Yamamoto, Will Buxton, Atsushi Kuwayama

tt4495098