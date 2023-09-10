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Kualitas

WEBRip

Negara

France

IMDb

5.8

/

10

from

6,173

users

Diterbitkan

15 August 2014

Oleh

mamat

Synopsis

Goodbye to Language (2014)

A silent, surreal parallel between a couple and a dog.
Jean-Luc Godard, Jean-Paul Battaggia
Jessica Erickson, Héloïse Godet, Zoé Bruneau, Kamel Abdeli, Richard Chevallier, Alexandre Païta, Christian Gregori, Marie Ruchat, Jeremy Zampatti, Jean-Luc Godard

Diterbitkan

September 11, 2023 6:07 am

Durasi

21Cineplex Goodbye to Language (2014)

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