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Kualitas
WEBRip
Negara
France
Bintang film
Alexandre Païta,
Christian Gregori,
Heloise Godet,
Jean-Luc Godard,
Jeremy Zampatti,
Jessica Erickson,
Kamel Abdeli,
Marie Ruchat,
Richard Chevallier,
Zoe Bruneau
Sutradara
Jean-Luc Godard,
Jean-Paul Battaggia
IMDb
5.8/
10from
6,173users
Diterbitkan
15 August 2014
Oleh
mamat
Synopsis
Goodbye to Language (2014)
A silent, surreal parallel between a couple and a dog.
Jean-Luc Godard, Jean-Paul Battaggia
Jessica Erickson, Héloïse Godet, Zoé Bruneau, Kamel Abdeli, Richard Chevallier, Alexandre Païta, Christian Gregori, Marie Ruchat, Jeremy Zampatti, Jean-Luc Godard
tt2400275