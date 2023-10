IMDb 6.3 / 10 from 5,396 users

Furioza (2021)

A policewoman makes her ex-boyfriend an offer he can’t refuse: Either he infiltrates and informs on a gang of hooligans, or his brother goes to jail.

Cyprian T. Olencki

Mateusz Banasiuk, Weronika Książkiewicz, Mateusz Damięcki, Łukasz Simlat, Wojciech Zieliński, Szymon Bobrowski, Janusz Chabior, Sebastian Stankiewicz, Konrad Eleryk, Paulina Gałązka, Cezary Łukaszewicz, Kacper Sasin, Krzysztof Wach, Anita Sokołowska, Sylwia Juszczak, Adam Zdrójkowski, Oskar Stoczyński, Paweł Iwanicki, Mateusz Nędza, Jacek Beler, Witold Wielinski, Stanisław Banasiuk, Mariusz Drężek, Wojciech Urbański, Andrzej Andrzejewski, Michał Włodarczyk, Paweł Jusiński, Mateusz Rzeźniczak, Jędrzej Bigosiński, Honorata Witańska, Paweł Orleański, Patryk Michalak, Anna Biernacik, Piotr Janiszewski, Magdalena Rembacz, Jakub Sokołowski, Andrea Cattaneo, Kamil Baryła, Maciej Babicz, Sławomir Tomczak, Paweł Bernadowski, Mikołaj Osiński, Tomasz Czajka, Maciej Gruszczyński, Maria Kuśmierska, Patrycja Soliman, Joanna Niemirska, Kinga Suchan, Magdalena Jadowska, Justyna Stojałowska

tt10515864