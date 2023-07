IMDb 6.2 / 10 from 2,930 users

Diterbitkan 08 August 2022

Oleh mamat

Funny Pages (2022)

A teenage cartoonist rejects the comforts of his suburban life in a misguided quest for soul.

Owen Kline

Daniel Zolghadri, Matthew Maher, Miles Emanuel, Maria Dizzia, Josh Pais, Stephen Adly Guirgis, Marcia DeBonis, Michael Townsend Wright, Cleveland Thomas Jr, Rob M. Anderson, Ron Rifkin, Tony Hassini, Andy Milonakis, Mitchell Wenig, Sylvia Michael Martinez, Shane Fleming, Peter Lucibello, Constance Shulman, Charlie Judkins, Robert Cribbie, Randy Costanza, Pamela Dunlap, Devon Reiff, Michael Quinn, Tyrone Mitchell Henderson, Michael Citriniti, Buddy Duress, Gore Jones, Michael DiBartola, Jedediah Joseph Smith, Louise Lasser, Lawrence S. O’Connell, Charlie Chaspooley Robinson

tt8174412