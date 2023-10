IMDb 7.3 / 10 from 4,330 users

Diterbitkan 27 April 1955

Oleh mamat

French Cancan (1955)

Nineteenth-century Paris comes vibrantly alive in Jean Renoir’s exhilarating tale of the opening of the world-renowned Moulin Rouge. Jean Gabin plays the wily impresario Danglard, who makes the cancan all the rage while juggling the love of two beautiful women—an Egyptian belly-dancer and a naive working girl turned cancan star.

Jean Renoir, Serge Vallin, Pierre Kast

Jean Gabin, Françoise Arnoul, María Félix, Anna Amendola, Jean-Roger Caussimon, Dora Doll, Giani Esposito, Gaston Gabaroche, Jacques Jouanneau, Jean Parédès, Franco Pastorino, Michèle Philippe, Michel Piccoli, Albert Rémy, France Roche, Jean-Marc Tennberg, Valentine Tessier, Philippe Clay, Édith Piaf, Patachou, Cora Vaucaire, André Claveau, Mario Juillard, Jean Raymond, Martine Alexis, Claude Arnay, Robert Auboyneau, Bruno Balp, Maurice Barnay, Laurence Bataille, Claude Berri, Dorothée Blanck, Geneviève Bujold, Léo Campion, Jaque Catelain, René-Jean Chauffard, Jacques Ciron, Max Dalban, Sylvine Delannoy, Hubert Deschamps, Valentino Garavani, Henri-Roland Hercé, Jacques Hilling, Corinne Jansen, Jedlinska, Lydia Johnson, François Joux, Maïa Jusanova, Ursula Vian-Kübler, Palmyre Levasseur, Jacques Marin, Paul Mercey, Anne-Marie Mersen, Gaston Modot, Pierre Moncorbier, Annik Morice, Jean Mortier, Michèle Nadal, André Numès, Pierre Olaf, René Pascal, André Philip, Pâquerette, Jean Sylvère, Rosy Varte

tt0046998