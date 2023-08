IMDb 4.5 / 10 from 106 users

Diterbitkan 02 December 2016

Oleh mamat

Erasmus (2016)

Montse just wanted to make a documentary about partying at the Barcelona night clubs. But what begins as a fun evening out turns into hours of unending terror as Montse’s video cameras capture a mysterious fiend killing off her friends one by one.

Pablo Javier Cosco

Sergi Galiano, Isabel Cherif, Simone Cetroni, Noemí Costa, Esteban Franqui, Julia Giorgi, Chrys Hobbs, Isabel Llanos, Armand Tarragó

tt3894732