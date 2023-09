IMDb 5.9 / 10 from 880 users

Diterbitkan 26 July 1979

Eagle’s Wing (1979)

Two men, an aging Native American and a ne’er-do-well trapper from North America, race to claim the stallion Eagle’s Wing in antebellum Mexico, meeting marauded stagecoach travelers and garrisoned Mexicans along the way.

Anthony Harvey

Martin Sheen, Sam Waterston, Harvey Keitel, Stéphane Audran, John Castle, Caroline Langrishe, Jorge Russek, Manuel Ojeda, Jorge Luke, Pedro Damián, Claudio Brook

tt0079094