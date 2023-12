IMDb 7.8 / 10 from 273 users

Diterbitkan 09 December 2016

Oleh mamat

Duck the Halls: A Mickey Mouse Christmas Special (2016)

Donald decides to stay home for the holidays instead of migrating somewhere warmer. To celebrate this special time, Mickey hopes to make Donald’s first Christmas the greatest ever!

Dave Wasson, Alonso Ramirez Ramos

Chris Diamantopoulos, Tony Anselmo, Tress MacNeille, Russi Taylor, Bill Farmer, John Kassir, Corey Burton, Kevin Michael Richardson, Paul Rudish, Dave Wasson

