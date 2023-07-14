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Kualitas
WEBRip
Negara
Egypt
Bintang film
Adel Karam,
Ahmed Kamal,
Ahmed Khaled Saleh,
Asser Yasine,
Asser Yasseen,
Bassant Shawqi,
Bayoumi Fouad,
Eyad Nassar,
Ezzat Al Alaily,
Ezzat El Alaili
Sutradara
Marwan Hamed
IMDb
7.9/
10from
5,388users
Diterbitkan
16 August 2018
Oleh
mamat
Synopsis
Diamond Dust (2018)
Taha works as a pharmacist and lives a normal life with his disabled father. When a mysterious murder occurs, Taha’s world changes forever. He starts tracking down many secrets that leads him to unlocks a whole melancholic world of crime!
Marwan Hamed
Asser Yasseen, Menna Shalabi, Maged El Kedwany, Mohamed Mamdouh, Ahmed Kamal, Eyad Nassar, Ezzat Al Alaily, Adel Karam, Bayoumi Fouad, Sherine Reda, Sabrien, Samy Maghawry, Tara Emad, Maha Nassar, Bassant Shawqi, Mahmoud Al Bezzawy, Mohamed Al Sharnuby, Ahmed Khaled Saleh, Rosaline Elbay
tt4003070