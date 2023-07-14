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Kualitas

WEBRip

Negara

Egypt

Sutradara

IMDb

7.9

/

10

from

5,388

users

Diterbitkan

16 August 2018

Oleh

mamat

Synopsis

Diamond Dust (2018)

Taha works as a pharmacist and lives a normal life with his disabled father. When a mysterious murder occurs, Taha’s world changes forever. He starts tracking down many secrets that leads him to unlocks a whole melancholic world of crime!
Marwan Hamed
Asser Yasseen, Menna Shalabi, Maged El Kedwany, Mohamed Mamdouh, Ahmed Kamal, Eyad Nassar, Ezzat Al Alaily, Adel Karam, Bayoumi Fouad, Sherine Reda, Sabrien, Samy Maghawry, Tara Emad, Maha Nassar, Bassant Shawqi, Mahmoud Al Bezzawy, Mohamed Al Sharnuby, Ahmed Khaled Saleh, Rosaline Elbay

Diterbitkan

Juli 14, 2023 8:39 pm

Durasi

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