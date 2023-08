IMDb 5.4 / 10 from 10,513 users

Death Wish 4: The Crackdown (1987)

After the death of his girlfriend’s daughter from a drug overdose, Paul Kersey takes on the local drug cartel.

J. Lee Thompson

