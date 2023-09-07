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Kualitas

WEBDL

Negara

Usa

IMDb

5.8

/

10

from

4,411

users

Diterbitkan

13 November 2009

Oleh

mamat

Synopsis

Dare (2009)

An aspiring actress, her misfit best friend, and a loner become engaged in an intimate and complicated relationship.
Adam Salky, Jolian Blevins, Nicole Agostino, Yann Sobezynski, Cedric Vara, Lesley-Anne Morrison
Emmy Rossum, Zach Gilford, Ashley Springer, Ana Gasteyer, Rooney Mara, Sandra Bernhard, Alan Cumming, Cady Huffman, Brianne Berkson, Chris Riggi, Brea Bee, Lucy McMichael, Suzanne Savoy, Wayne Pyle, Matthew Garrick, Annie Hibbs, Emily McNamara, Adam Fleming, Jake Lane, Ellis Lane, David Brind, Susan Triggiani, Luka Apt, David J. Bonner, Joe DeMarzio, John Dufresne-Williams, Nicole Eckenroad, Robert Fazio, Ben Kamens, Aaron Benjamin Miller, Liz O’Leary, Andy Sinatra, David M. Sitbon, Nathan Unsworth, Teddy Valdes, Michael Tamin Yurcaba, Damon Zarro, Michael Braun

Diterbitkan

September 7, 2023 10:13 pm

Durasi

21Cineplex Dare (2009)

Bioskop 21 Dare (2009)

Bioskop Online Dare (2009)

Bioskop168 Dare (2009)

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