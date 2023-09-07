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Kualitas
WEBDL
Negara
Usa
Bintang film
Aaron Benjamin Miller,
Adam Fleming,
Alan Cumming,
Ana Gasteyer,
Andy Sinatra,
Annie Hibbs,
Ashley Springer,
Ben Kamens,
Brea Bee,
Brianne Berkson
IMDb
5.8/
10from
4,411users
Diterbitkan
13 November 2009
Oleh
mamat
Synopsis
Dare (2009)
An aspiring actress, her misfit best friend, and a loner become engaged in an intimate and complicated relationship.
Adam Salky, Jolian Blevins, Nicole Agostino, Yann Sobezynski, Cedric Vara, Lesley-Anne Morrison
Emmy Rossum, Zach Gilford, Ashley Springer, Ana Gasteyer, Rooney Mara, Sandra Bernhard, Alan Cumming, Cady Huffman, Brianne Berkson, Chris Riggi, Brea Bee, Lucy McMichael, Suzanne Savoy, Wayne Pyle, Matthew Garrick, Annie Hibbs, Emily McNamara, Adam Fleming, Jake Lane, Ellis Lane, David Brind, Susan Triggiani, Luka Apt, David J. Bonner, Joe DeMarzio, John Dufresne-Williams, Nicole Eckenroad, Robert Fazio, Ben Kamens, Aaron Benjamin Miller, Liz O’Leary, Andy Sinatra, David M. Sitbon, Nathan Unsworth, Teddy Valdes, Michael Tamin Yurcaba, Damon Zarro, Michael Braun
tt1241316