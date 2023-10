IMDb 3.5 / 10 from 1,827 users

Diterbitkan 17 May 2016

Oleh mamat

Cyborg X (2016)

After X-Corp, a radical weapons manufacturer, is taken over by a Cyber Virus, a group of survivors must fight to save humanity from the army of Machines the Virus now controls.

Kevin King, Royce Jones, Joshua Moroni Watso

Eve Mauro, Danny Trejo, Jake Stormoen, Adam Johnson, Angie Papanikolas, Rocky Myers, Chalet Lizette Brannan, Jill Adler, Alan Bagh, Danny James, Shona Kay, James C. Morris, Walter Platz, Aubrey Reynolds, Jason K. Wixom

tt3899262