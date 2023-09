IMDb 7.8 / 10 from 416 users

Diterbitkan 25 March 2022

Oleh LIN

Copacul Dorințelor: Amintiri din Copilărie (2022)

Mara, a 12 year old who is ill, embarks on a fantastic adventure filled with hope. She discovers a magical tree located near a palliative care center that is a portal to her favorite story: the book of Ion Creanga, “Childhood Memories”.

Andrei Huțuleac

Maya Noelle Prediger, Teodor Corban, Matei Dima, Cosmin Nedelcu, Grigorie Silișteanu, Sabrina Iaschevici, Irina Margareta Nistor, Ada Condeescu, Alin Florea, Ioana Anastasia Anton, Theodor Costache, Pavel Bârsan

tt15056566