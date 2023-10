IMDb 6.6 / 10 from 243 users

Complicity (2020)

A Chinese man who is living illegally in Japan bluffs his way into a job preparing traditional Japanese soba noodles.

Kei Chikaura

Lü Yulai, Tatsuya Fuji, Sayo Akasaka, Kio Matsumoto

