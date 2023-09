IMDb 7.0 / 10 from 6,882 users

Clash by Night (1952)

An embittered woman seeks escape in marriage, only to fall for her husband’s best friend.

Fritz Lang

Barbara Stanwyck, Paul Douglas, Robert Ryan, Marilyn Monroe, J. Carrol Naish, Keith Andes, Silvio Minciotti, Tony Martin, William Bailey, Harry Baum, Dan Bernaducci, Albert Cavens, Dick Cherney, Charles Cirillo, Dick Coe, Irene Crosby, Russell Custer, Tony Dante, Roy Darmour, Nancy Duke, Art Dupuis, Paul Finnegan, Gil Frye, Helen Hansen, Al Haskell, Frank Kreig, Mathew McCue, John Pedrini, Jack Perrin, Murray Pollack, Robert Robinson, John Roy, Mario Siletti, Bill Slack, Olan Soule, Bert Stevens, Deborah Stewart, Diane Stewart, Julius Tannen, Theresa Testa, Jack Tornek, Sally Yarnell

tt0044502