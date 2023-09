IMDb 6.8 / 10 from 1,348 users

Celia (1989)

Celia, an imaginative and somewhat disturbed young girl, fantasizes about evil creatures and other oddities to mask her insecurities while growing up in rural Australia.

Ann Turner, Phil Jones, Chris Odgers

Rebecca Smart, Nicholas Eadie, Mary-Anne Fahey, Victoria Longley, Margaret Ricketts, James Newman, Alexander Hutchinson, Adrian Mitchell, Callie Gray, Martin Sharman, Clair Couttie, Alex Menglet, Amelia Frid, William Zappa, Feon Keane, Louise Le Nay, Shannon McNamara, Luke Mathews, Deborra-Lee Furness, Irene Inescort, Myles Sharpe, Phillip Holder, Peter Lindsay, Robin Cuming, John Arnold, David Burnett, David Ashton, Steve Payne

