IMDb 6.9 / 10 from 8,186 users

Diterbitkan 26 March 1997

Oleh mamat

Cats Don’t Dance (1997)

An ambitious singing and dancing cat goes to Hollywood and overcomes several obstacles to fulfill his dream of becoming a movie star.

Mark Dindal, Karen Hamrock, Marco Cinello, Peter J. Deluca

Scott Bakula, Jasmine Guy, Natalie Cole, Ashley Peldon, Lindsay Ridgeway, Frank Welker, Don Knotts, George Kennedy, John Rhys-Davies, Kathy Najimy, René Auberjonois, Hal Holbrook, Betty Lou Gerson, Dee Bradley Baker, David Johansen, Mark Dindal, Bob Bergen, Debi Derryberry, Bill Farmer, Barbara Goodson, Catherine Battistone, Vanessa Theme Ament, Rick Logan

tt0118829