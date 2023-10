IMDb 7.0 / 10 from 4,376 users

Diterbitkan 22 August 2008

Oleh mamat

Cape No. 7 (2008)

Aga, a band singer, returns to Hengchun with frustration. Tomoko is a Japanese model assigned to organize a local warm-up band for the Japanese super star beach concert. Together with other five ordinary Hengchun residents who were not expected to be great or anything, they formed an impossible band.

Wei Te-sheng

Van Fan, Chie Tanaka, Min-Hsiung, Wei-min Ying, Ma Nien-Hsien, Johnny Chung-Jen Lin, Joanne Yang, Shino Lin, Ma Ju-Lung, Bjanav Zenror, Pei Siao Lan, Kuei Chang, Kousuke Atari, Wen-Yin Liang, Yi-Hsuan Kuo

tt1267160