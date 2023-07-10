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Kualitas

WEBDL

Negara

Uk

Sutradara

IMDb

6.7

/

10

from

6,992

users

Diterbitkan

17 June 2022

Oleh

mamat

Synopsis

Brian and Charles (2022)

An endearing outlier, Brian lives alone in a Welsh valley, inventing oddball contraptions that seldom work. After finding a discarded mannequin head, Brian gets an idea. Three days, a washing machine, and sundry spare parts later, he’s invented Charles, an artificially intelligent robot who learns English from a dictionary and proves a charming, cheeky companion. Before long, however, Charles also develops autonomy. Intrigued by the wider world — or whatever lies beyond the cottage where Brian has hidden him away — Charles craves adventure.
Jim Archer
David Earl, Chris Hayward, Louise Brealey, Jamie Michie, Nina Sosanya, Lynn Hunter, Lowri Izzard, Mari Izzard, Cara Chase, Sunil Patel, Rishi Nair, Colin Bennett, Vivienne Soan, Nicholas Asbury

Diterbitkan

Juli 10, 2023 6:24 pm

Durasi

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