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Kualitas
WEBDL
Negara
Uk
Bintang film
Cara Chase,
Chris Hayward,
Colin Bennett,
David Earl,
Jamie Michie,
Louise Brealey,
Lowri Izzard,
Lynn Hunter,
Mari Izzard,
Nicholas Asbury
Sutradara
Jim Archer
IMDb
6.7/
10from
6,992users
Diterbitkan
17 June 2022
Oleh
mamat
Synopsis
Brian and Charles (2022)
An endearing outlier, Brian lives alone in a Welsh valley, inventing oddball contraptions that seldom work. After finding a discarded mannequin head, Brian gets an idea. Three days, a washing machine, and sundry spare parts later, he’s invented Charles, an artificially intelligent robot who learns English from a dictionary and proves a charming, cheeky companion. Before long, however, Charles also develops autonomy. Intrigued by the wider world — or whatever lies beyond the cottage where Brian has hidden him away — Charles craves adventure.
Jim Archer
David Earl, Chris Hayward, Louise Brealey, Jamie Michie, Nina Sosanya, Lynn Hunter, Lowri Izzard, Mari Izzard, Cara Chase, Sunil Patel, Rishi Nair, Colin Bennett, Vivienne Soan, Nicholas Asbury
tt13270424