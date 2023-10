IMDb 3.8 / 10 from 2,148 users

Diterbitkan 29 September 2017

Oleh mamat

Botoxx (2017)

“Botoks” is intended to be a record of the authentic history of strong, determined and expressive physicians who struggle with life’s decisions and problems: discrimination, maternity pressures, the pursuit of youth, the fight for the right to free choice and own views.

Patryk Vega

Olga Bołądź, Piotr Stramowski, Agnieszka Dygant, Tomasz Oświeciński, Sebastian Fabijański, Katarzyna Warnke, Marieta Żukowska, Janusz Chabior, Grażyna Szapołowska, Wojciech Machnicki

tt7250358