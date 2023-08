IMDb 6.1 / 10 from 3,638 users

Diterbitkan 03 December 2019

Oleh mamat

Blood Machines (2019)

An artificial intelligence escapes her spaceship to turn into a female ghost and challenges two blade runners to a galactic chase.

Raphaël Hernandez, Savitri Joly-Gonfard

Elisa Lasowski, Anders Heinrichsen, Christian Erickson, Natasha Cashman, Walter Dickerson, Joëlle Berckmans, Noémie Stevens, Alexandra Flandrin, Marion Levavasseur, Garance Silve, Vera Lavender, Anna Bozovic, Agathe Dewispelaere

tt6197070