IMDb 4.786 / 10 from 50 users

Diterbitkan 22 April 2022

Bldg. N (2022)

Urban legend horror film based on the true story of the “Ghost Apartment Incident” that occurred in Gifu Prefecture’s Tomika Town in 2000.

Yōsuke Gotō, Takashi Matsui

Minori Hagiwara, Yuki Kura, Kasumi Yamaya, Mariko Tsutsui, Taro Suwa, Mariko Akama, Takashi Okabe

tt17510216