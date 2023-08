IMDb 8.167 / 10 from 6 users

Big Nunu’s Little Heist (2023)

An ex-soldier turned deliveryman is dragged into a local kingpin’s bumbling gang to pull off a daring heist in an infamous South African township.

Andy Kasrils

Khanyisa Bunu, Thulani Didi, Isaac Gampu, Daniel Hadebe, Jahseed, Amahle Khumalo, Mojak Lehoko, Kagiso Lediga, Ntosh Madlingozi, Manqoba Mathunjwa, Duncan Mbambo, Thulani McKing, Tony Miyambo, Noko Moswete, Zigi Ndhlovu, Celeste Ntuli, Mpho Popps, Thulane Shange, Jefferson Tshabalala

