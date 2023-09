IMDb 7.2 / 10 from 5,969 users

Bet on Revenge (2017)

The new owner of a brilliant race horse finds love while carrying out his revenge on the man who murdered his father.

Gábor Herendi, Buda Gulyás

Ervin Nagy, Petrik Andrea, Tibor Gáspár, József Gyabronka, Keresztes Tamás, Péter Scherer, Zoltán Rátóti, Lehel Kovács, Zalán Makranczi, Kati Lázár, Mónika Balsai, Ernő Fekete, Péter Scherer

tt4964310