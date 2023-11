IMDb 6.1 / 10 from 1,365 users

Diterbitkan 17 September 1940

Oleh mamat

Before I Hang (1940)

A physician on death row for a mercy killing is allowed to experiment on a serum using a criminals’ blood, but secretly tests it on himself. He gets a pardon, but finds out he’s become a Jekyll-&-Hyde.

Nick Grinde

Boris Karloff, Evelyn Keyes, Bruce Bennett, Don Beddoe, Edward Van Sloan, Ben Taggart, Pedro de Cordoba, Wright Kramer, Bertram Marburgh, Robert Fiske, Frank Richards, Kenneth MacDonald, Ernie Adams, Frederick Burton, Edward Earle, Richard Fiske, George McKay, John Tyrrell, Jack Cheatham, Charles Trowbridge, Bert Moorhouse, Sam Harris, Edmund Mortimer, Stanley Brown, Eddie Laughton, James T. Mack, Gohr Van Vleck

tt0032245