Diterbitkan 15 January 1974

Battles Without Honor and Humanity: Police Tactics (1974)

As Japan gears up for the 1964 Olympic games, the cops start to crack down on the gangs, under pressure from the public and the press, adding a new dimension in the war for power among the yakuza families of Hiroshima.

Kinji Fukasaku, Tōru Dobashi

Bunta Sugawara, Tatsuo Umemiya, Toshio Kurosawa, Kunie Tanaka, Shingo Yamashiro

