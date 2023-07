IMDb 5.2 / 10 from 593 users

Diterbitkan 21 January 2010

Oleh mamat

Bad Blood (2010)

When the boss of a ruling Hong Kong triad is arrested and executed in China for counterfeiting money, mayhem ensues as the mob’s leading contenders circle the throne.

Dennis Law

Simon Yam, Andy On, Bernice Liu, Chris Lai, Ken Lo, Xiong Xinxin, Eddie Cheung, Pinky Cheung, Jiang Luxia, Michael Chan, Wong Tin-lam, Lam Suet

tt1465499