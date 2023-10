IMDb 5.3 / 10 from 1,536 users

Diterbitkan 11 March 2023

Oleh LIN

Appendage (2023)

After hitting a breaking point, Hannah’s inner thoughts physicalize into a monstrous creature that threatens to upend her life.

Anna Zlokovic

Hadley Robinson, Emily Hampshire, Kausar Mohammed, Brandon Mychal Smith, Desmin Borges, Deborah Rennard, Pat Dortch, Craig Kolkebeck, Robert Stevens Wayne, Annie Pisapia, Daniel Chioco, Sheila Joy Jenkins, Ashley Rose Folino, Carrie Lynn Stauber, Adam Butterfield, Tristan Turner, Carson Hebblethwaite

tt17202164