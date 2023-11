IMDb 6.7 / 10 from 4,169 users

Diterbitkan 10 November 1987

Oleh mamat

Anguish (1987)

An ophthalmologist’s assistant with an unhealthy interest in human eyeballs goes on a killing spree to collect eyeballs for his overbearing mother’s collection. Reality soon takes a bizarre turn, both for the characters and the audience.

Bigas Luna

Zelda Rubinstein, Michael Lerner, Talia Paul, Àngel Jové, Clara Pastor, Isabel García Lorca, Vicente Gil, Víctor Guillén, Craig Hill, Benito Pocino, Jaume Figueras

tt0090644