IMDb 8.0 / 10 from 54,564 users

Diterbitkan 11 April 1994

Oleh mamat

Andaz Apna Apna (1994)

Two slackers competing for the affections of an heiress inadvertently become her protectors from an evil criminal.

Rajkumar Santoshi

Aamir Khan, Salman Khan, Raveena Tandon, Karisma Kapoor, Paresh Rawal, Shakti Kapoor, Javed Khan, Mehmood, Harish Patel, Viju Khote, Shehzad Khan, Deven Verma, Jagdeep, Tiku Talsania, Juhi Chawla, Govinda, Suresh Bhagwat

tt0109117