IMDb 5.5 / 10 from 1,511 users

Diterbitkan 15 May 2014

Oleh mamat

An Eye for Beauty (2014)

An architect and his wife see their relationship challenged.

Denys Arcand

Éric Bruneau, Mélanie Thierry, Melanie Merkosky, Marie-Josée Croze, Mathieu Quesnel, Michel Forget, Geneviève Boivin-Roussy, Magalie Lépine-Blondeau, Yves Jacques, Juana Acosta, Johanne-Marie Tremblay, Leni Parker, Paul Bandey, Michel Blackburn, Nick Diabo, Stéphanie Germain, Heidi Hawkins, Trevor Haynes, Jiangyuan He, Arthur Holden, Marcel Jeannin, Nina Lauren, Judith Magre, Jean-René Ouellet, Edith Scob, Karl Werleman, Jane Wheeler, Gisèle Trépanier

tt2414040