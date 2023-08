IMDb 7.6 / 10 from 668,727 users

Diterbitkan 13 April 2000

Oleh mamat

American Psycho (2000)

A wealthy New York investment banking executive hides his alternate psychopathic ego from his co-workers and friends as he escalates deeper into his illogical, gratuitous fantasies.

Mary Harron, Cassandra Cronenberg, Jennifer Deathe, Dawn Sorokolit, Andrew Shea

Christian Bale, Willem Dafoe, Jared Leto, Josh Lucas, Samantha Mathis, Matt Ross, Bill Sage, Chloë Sevigny, Cara Seymour, Justin Theroux, Guinevere Turner, Reese Witherspoon, Krista Sutton, Reg E. Cathey, Anthony Lemke, Stephen Bogaert, Monika Meier, Blair Williams, Marie Dame, Kelley Harron, Patricia Gage, Landy Cannon, Park Bench, Catherine Black, Margaret Ma, Peter Tufford Kennedy, Mark Pawson, Jessica Lau, Lilette Wiens, Glen Marc Silot, Charlotte Hunter, Kiki Buttignol, Joyce R. Korbin, Reuben Thompson, Bryan Renfro, Ross Gibby, Christina McKay, Alan McCullough, Connie Chen, Brett Alexander Davidson, Peter Loung, Joseph Oliveira, Leanne Poirier Greenfield, Somaya Reece, Kate Steen, Dan Rush, Alex Trebek, Chris Stone

tt0144084