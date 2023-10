IMDb 5.3 / 10 from 3,476 users

Diterbitkan 23 December 1986

Oleh mamat

Aladdin (1986)

A teenager in modern-day Miami finds a magic lantern and out pops a genie, who’s been asleep for 200 years and in his gratitude grants the boy several wishes.

Bruno Corbucci, Giuseppe Pedersoli, Raffaele Mottola

Bud Spencer, Luca Venantini, Janet Ågren, Tony Adams, Venantino Venantini, Giancarlo Bastianoni, Umberto Raho, Sergio Smacchi, Riccardo Rainieri, Diamy Spencer, Julian Voloshin, Lou Marsh, Fred Buck, Raffaele Mottola, Harold Bergman, Carlo Corbucci, Charles P. Harris, Shannon Ratigan

