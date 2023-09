IMDb 7.3 / 10 from 1,164 users

Akitsu Springs (1962)

Yoshida’s first big-budget production and colour film is a haunting tale of unrequited love and postwar disillusion. The story of the fatal attraction between a spineless intellectual and a strong woman is conventional, but its enactment is radically new.

Yoshishige Yoshida

Mariko Okada, Hiroyuki Nagato, Sō Yamamura, Jūkichi Uno, Eijirō Tōno, Fukuko Sayo, Sumiko Hidaka, Teruo Yoshida, Mari Yoshimura, Mutsuko Sakura, Toyo Takahashi, Nijiko Kiyokawa, Taiji Tonoyama, Masako Nakamura, Shigeru Kōyama, Asao Koike, Akira Nagoya, Tsutomu Shimomoto, Kō Nishimura, Kōjirō Kusanagi, Kei Taguchi, Mutsuhiko Tsurumaru, Takanobu Hozumi, Imari Tsuji, Kakuko Chino, Kyoko Aoi, Mitsuko Yoshikawa, Kaoru Natsukawa, Momoko Okano, Mika Fujino, Tamotsu Tamura, Seigo Fukuoka, Fumio Tooyama, Akio Miyajima, Yûji Takasugi, Masatoshi Yoshida, Misae Tobe, Kayoko Terada

