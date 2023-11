IMDb 7.2 / 10 from 6,885 users

Diterbitkan 11 February 1999

Oleh mamat

Aimée & Jaguar (1999)

In 1943, while the Allies are bombing Berlin and the Gestapo is purging the capital of Jews, a dangerous love affair blossoms between two women – one a Jewish member of the underground, the other an exemplar of Nazi motherhood.

Max Färberböck, Mariusz Gawryś, Tanja Däberitz, Eva-Maria Schönecker, Anette Böck, Zbigniew Macków

Maria Schrader, Juliane Köhler, Johanna Wokalek, Heike Makatsch, Elisabeth Degen, Detlev Buck, Désirée Nick, Inge Keller, Peter Weck, Rosel Zech, Dani Levy, Ulrich Matthes, Kyra Mladeck, Anette Felber, Barbara Focke, Rüdiger Hacker, Klaus Manchen, Sarah Camp, Margit Bendokat, Jochen Stern, Lia Dultzkaya, Dorkas Kiefer

tt0130444