Agitator (2001)

When a young Yakuza torments the customers in a rival crime family’s nightclub, it is not long before his dead body is found. Soon, inter-family retaliation follows, resulting in the death for a prominent crime boss. Devastated by this turn of events, the temperamental Kenzaki vows to avenge his boss’s death and, as bloody violence ensues, the body count reaches excessive proportions.

Takashi Miike

Masaya Kato, Taisaku Akino, Kenichi Endo, Hakuryu, Mickey Curtis, Takashi Miike, Yoshiyuki Daichi, Eiichi Furui, Shinzo Hotta, Masatō Ibu, Renji Ishibashi, Yudai Ishiyama, Yukihiko Kamiya, Akiko Kana, Aya Kawamura, Norihisa Kobayashi, Shigeo Kobayashi, Masaru Matsuda, Hiroki Matsukata, Ryôsuke Miki, Kazuya Nakayama, Chikage Natsuyama, Daisuke Ryū, Shibuya Tenma, Harumi Sone, Masahiro Sudo, Kaori Sugawara, Naoto Takenaka, Hassei Takano, Shingo Tsuduki, Kôji Tsukamoto, Jin Uchiyama, Hitoshi Yamaguchi, Yoshiyuki Yamaguchi, Yūta Sone, Hitoshi Ozawa, Hidehito Itô, Sudo Yukiyo

