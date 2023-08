IMDb 7.0 / 10 from 6,849 users

Diterbitkan 23 October 2008

Oleh LIN

A Woman in Berlin (2008)

A woman tries to survive the invasion of Berlin by the Soviet troops during the last days of World War II.

Max Färberböck, Laura Mihartescu, Tina Rexilius

Nina Hoss, Evgeniy Sidikhin, Juliane Köhler, August Diehl, Irm Hermann, Rüdiger Vogler, Ulrike Krumbiegel, Isabell Gerschke, Rolf Kanies, Jördis Triebel, Roman Gribkov, Erni Mangold, Anne Kanis, Samvel Muzhikyan, Hermann Beyer, Sandra Hüller, Ralf Schermuly, Aleksandra Kulikova, Viktor Zhalsanov, Oleg Chernov, Eva Löbau, Sebastian Urzendowsky, Rosalie Thomass, Maria Hartmann, Katharina Blaschke, Aleksandr Samoylenko, Konstantin Vorobyov, Evgeniy Titov, Sergey Galich, Igor Yatsko, Eva Maria Keller, Romuald Makarenko, Catharina Schuchmann, Anatoly Dzivaev, Kirill Ulyanov, Ilja Pletner, Aleksey Poluyan, Andreina De Martin, Maksim Konovalov, Olgierd Łukaszewicz

tt1035730