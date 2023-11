IMDb 3.6 / 10 from 286 users

Diterbitkan 30 June 2023

Oleh LIN

A Southern Haunting (2023)

After receiving 40-acres, an ex-slave family battles man and myth to uncover the truth behind their land.

T. Huff, M.J. Anderson

Imani Hakim, Tarik Lowe, Laya DeLeon Hayes, Jaden Newton, Jelani Talib, Naiyah Schaife, Graham Patrick Martin, Christine Weatherup, Jeremy Mahr, Mia Barron, Sam Bloomquist, Jordan Rawlins, Paul Haapaniemi, Brian Bouer, Kevin Schmitt, Robert Ackelson, Merle Ackelson, Sandra Dewaard, Alana Dewaard, Brad Carter, Lloyd Roberson II, Matt Godecker, Kasan Hutchinson, Gerald Alston, Kon Michael Lueth, Joseph Ashby, Billy Weathers, Donovan Ailton, J’Lyric Ashby, Cornell Hulme, Destani La-Tre’se Welch, Davida Williams

tt11299722