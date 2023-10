IMDb 6.5 / 10 from 1,932 users

14 November 1968

mamat

A Quiet Place in the Country (1968)

A painter facing a creative block arranges to spend the weekend in the country at his mistress’s villa. While staying there, his sanity begins to disintegrate.

Mario Chiari, Enzo Ocone, Elio Petri

Franco Nero, Vanessa Redgrave, Georges Géret, Gabriella Boccardo, Madeleine Damien, Valerio Ruggeri, Rita Calderoni, Renato Menegotto, Bruna Simionato, Renato Lupi, Umberto Di Grazia, Giuseppe Bella, Arnaldo Momo, Otello Cazzola, Camillo Besenzon

