IMDb 6.6 / 10 from 28,019 users

Diterbitkan 22 June 2007

Oleh mamat

A Mighty Heart (2007)

Based on Mariane Pearl’s account of the terrifying and unforgettable story of her husband, Wall Street Journal reporter Danny Pearl’s life and death.

Michael Winterbottom, Michael Elliott

Angelina Jolie, Dan Futterman, Irrfan Khan, Archie Panjabi, Denis O’Hare, Harvesp Viraf Chiniwala, Azfar Ali, Jillian Armenante, Zachary Coffin, Demetri Goritsas, Mohammed Afzal, Mushtaq Khan, Daud Khan, Telal Saeed, Tipu Taheer, Sajid Hasan, Adnan Siddiqui, Alyy Khan, Will Patton, William Hoyland, Bilal Saeed

tt0829459