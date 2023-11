IMDb 7.3 / 10 from 17,279 users

Diterbitkan 01 November 2012

Oleh mamat

A Coffee in Berlin (2012)

A fateful day pushes an aimless college dropout to stop wasting his time and finally engage with life.

Jan Ole Gerster, Timon Modersohn, Oliver Grüttner

Tom Schilling, Marc Hosemann, Friederike Kempter, Justus von Dohnányi, Katharina Schüttler, Arnd Klawitter, Martin Brambach, Andreas Schröders, Ulrich Noethen, Inga Birkenfeld, Leander Modersohn, Rolf Peter Kahl, Frederick Lau, Michael Gwisdek, Tim Williams, Katharina Hauck, Lis Böttner, Theo Trebs, Alexander Altomirianos, Steffen Jürgens, Ellen Schlootz, Jakob Bieber, Robert Hofmann, Sanne Schnapp, Annika Ernst, Victor Ellinghaus, Paul von Habsburg-Lothringen, Helen Kühn, Joachim Gern, Lina Kramer, Tim Wustrack, Kathryn Fischer, Fred Aaron Blake, Nico Nothnagel, Mayra Wallraff

tt1954701