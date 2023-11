IMDb 3.5 / 10 from 72 users

Diterbitkan 30 June 2022

Oleh LIN

8000 Ft Up (2022)

Three strangers meet while camping on a mountain. One of them cannot be trusted.

Alan Williams

Fermin Poncecastillo, Austin Buchanan, Melissa Graham, Alex Demeroutis, Bennett D. Burke, Bryn Booth

tt15421782