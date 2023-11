IMDb 7.4 / 10 from 1,468 users

Diterbitkan 27 May 2016

Oleh LIN

6.9 on the Richter Scale (2016)

A humble Romanian actor in his 40’s, hardly surviving between a complicated part in a musical, a depressed wife, and the obsession of an imminent, devastating earthquake, becomes the victim of his manipulative father.

Nae Caranfil

Maria Simona Arsu, Laurentiu Bãnescu, Maria Obretin, Alexandru Papadopol, Adrian Văncică, Teodor Corban, Ovidiu Niculescu, Gelu Colceag, Lucian Ifrim, Radu Bânzaru, Pavel Ulici, Corneliu Ulici, Miruna Bilei, Constantin Florescu, Mihai Niculescu, Camelia Zorlescu, Andreea Vulpe, Silviu Mircescu, Ionut Grama, George Constantinescu, András Istvan Demeter, Lia Sinchevici, Cătălina Harabagiu, Endre Szabó, Eduard Cîrlan, Oana Predescu, Raluca Marinache, Alina Berzunțeanu, Laura Hortensia Lin, Doru Spătaru, Léda Mezei

