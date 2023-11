IMDb 1.9 / 10 from 3,193 users

Diterbitkan 27 December 2019

Oleh LIN

5Gang: A Different Kind of Christmas (2019)

To keep the band together, Selly tries to earn money by making an appearance at the birthday party of a mobster’s daughter – until he gets kidnapped.

Matei Dima

Dorian Popa, Andrei Șelaru, Julia Marcan, Ana Radu, Cosmin Nedelcu, Diana Condurache, Andrei Gavril, Luca Bogdan, Mădălin Șerban, Laila Hafiz, Laura Giurcanu, Matei Dima, Andrei Lupu, Vali Dobrogeanu, Marian Andriescu, Iustin Florea, Adrian Popescu

tt11529348