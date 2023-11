IMDb 6.8 / 10 from 391 users

Diterbitkan 02 December 2022

Oleh LIN

2nd Chance (2022)

In 1969, bankrupt pizzeria owner Richard Davis invented the modern-day bulletproof vest. To prove that it worked, he shot himself — point-blank — 192 times.

Ramin Bahrani

Richard Davis

tt16282914