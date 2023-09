IMDb 6.3 / 10 from 1,137 users

Diterbitkan 07 November 1976

Oleh mamat

21 Hours at Munich (1976)

A dramatization of the incident in 1972 when Arab terrorists broke into the Olympic compound in Munich and murdered 11 Israeli athletes.

William A. Graham

William Holden, Shirley Knight, Franco Nero, Anthony Quayle, Richard Basehart, Noel Willman, Georg Marischka, Else Quecke, Michael Degen, Djamchid Soheili, Walter Kohut, Jan Niklas, Franz Rudnick, Günther Maria Halmer, Herbert Fux, Ullrich Haupt, Ernest Lenart, Osman Ragheb, James Hurley, Paul L. Smith, David Hess, Eric Falk, Wilfried von Aacken, Dan van Husen, Julio Pinheiro, Martin Gilet, Bernhard Melcer, Heinz Feldhaus, Eppaminodas Sodukos , Abraham Gabison, Ullrich Haupt, Reto Feurer, Sammy Kazian, Franz Gunther Heider, Achim Gieseler, Carmelo Ceslo

tt0074085